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Özlem hemşire, kazada öldü (2)

OĞLUYLA İLGİLENMEK İÇİN TAYİN İSTEMİŞBurdur Bucak'taki nöbetinin ardından Antalya'ya dönüş yolunda, otomobiliyle takla attığı kazada yaşamını yitiren hemşire Özlem Süzer'in, yaklaşık 3 ay önce, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Bucak Devlet Hastanesi'ne tayini çıktığı belirtildi.

12.11.2019 15:28 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:28Özlem hemşire, kazada öldü (2)

OĞLUYLA İLGİLENMEK İÇİN TAYİN İSTEMİŞ

Burdur 'taki nöbetinin ardından 'ya dönüş yolunda, otomobiliyle takla attığı kazada yaşamını yitiren hemşire Özlem Süzer'in, yaklaşık 3 ay önce, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Bucak Devlet Hastanesi'ne tayini çıktığı belirtildi. Süzer'in, 7 yaşındaki oğluyla daha fazla ilgilenebilmek amacıyla Bucak'a tayin istediği kaydedildi. Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edilen Özlem Süzer'in cenazesinin, yarın öğle vakti Kepez ilçesine bağlı Duacı Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.



Bucak Devlet Hastanesi, Antalya, Bucak, Güncel

Kaynak: DHA

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