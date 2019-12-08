Haberler » Güncel » Özlem'in hayali gerçek oldu - Haber

Özlem'in hayali gerçek oldu

İZMİT'te, down sendromlu Özlem Ateş'in kına gecesi hayali gerçekleştirildi.

08.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 08.12.2019 11:18Özlem'in hayali gerçek oldu

İZMİT'te, down sendromlu Özlem Ateş'in kına gecesi hayali gerçekleştirildi. Özlem Ateş, düzenlenen gecede oynayarak, doyasıya eğlendi.

'te Genç Kandıralılar Derneği Kadın Kolları, down sendromlu Özlem Ateş'in hayalini yerine getirdi. Özlem Ateş için İzmit'te bir düğün salonunda temsili bir kına gecesi organize edildi ve kına yakıldı. Gecede, yöresel şarkılarla oyunlar oynandı. Özlem Ateş'in kına gecesine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan de katıldı.

Özlem Ateş'in kınasını yakan Fatma Kaplan Hürriyet, Özlem'le uzun süre karşılıklı oynadı. Hürriyet, "Meleğimizin yüzündeki gülümseme dünyalara değerdi. Bu anlamlı programa vesile oldukları için Genç Kandıralılar Derneği'nin güzel kadınlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.



Hürriyet, İzmit, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:04 Dünyanın en zehirli sürüngenleri akvaryumda - Haber
12:04 Havalimanında vücuduna sardığı uyuşturucu ile yakalandı - Haber
12:04 Kosova, Peter Handke'den dolayı Nobel Ödül Töreni'ni boykot edecek - Haber
11:59 Gören ilk bakışta gerçek sanıyor - Haber
11:57 SANKON, Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ilişkileri güçlendirmek için harekete geçti - Haber
11:10 Türkiye son 9 yılın en kurak kasım ayını geçirdi - Haber
10:38 Öğretmen dayağı sonucu yatağa mahkum kalan çocuklarına 26 yıldır bakıyorlar - Haber
09:56 Hindistan'da fabrikada yangın çıktı: 43 ölü - Haber
09:06 Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Şehir Üniversitesi yanıtı - Haber
08:15 Son dakika: Yunanistan'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
8.12.2019 12:10:59