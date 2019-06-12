Özlem Köle'ye milli davet

Burhaniye
Belediyespor Kadın Basketbol Takımının Baş Antrenörü Özlem Köle, U16 Yıldız Kız Milli Takımına yardımcı antrenör olarak görevlendirildi.
22–30 Ağustos 2019 tarihlerinde Kuzey Makedonya
'da düzenlenecek 2019 Yıldız Kızlar Avrupa
Şampiyonasına hazırlanan U16 Yıldız Kız Milli Takımı, 25 Haziran Salı günü kampa girerek çalışmalarına başlayacak. Bursa
'da başantrenör Ali Doğan
Korkmaz yönetiminde çalışmalarını gerçekleştirecek olan takımın teknik, idari ve oyuncu kadrosu açıklanırken, Burhaniye Belediyespor'un Baş Antrenörü Özlem Köle de yardımcı antrenör olarak görev yapacak. - BALIKESİR
Kaynak: İHABurhaniye
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