Özlem Yıldız'dan Mehmet Ali Erbil Açıklaması: O Benim Kıymetlim

Bir dönem Mehmet Ali Erbil aşk yaşayan Özlem Yıldız katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamlarda bulundu. Yıldız, "Mehmet Ali benim 'kıymetlim' bu kadar. Ağlatmış olabilir, üzmüş olabilir ama yaşadıklarımız var." dedi.

"O BENİM KIYMETLİM"

Özlem Yıldız, bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk oldu. Yıldız, bir dönem büyük aşk yaşadığı Mehmet Ali Erbil için "O benim kıymetlim" dedi.

Özlem Yıldız, Erbil Hakkında şunları söyledi:

ÖZLEM YILDIZ'IN MEHMET ALİ ERBİL AÇIKLAMASI

"Ben can-ı gönülden Mehmet Ali'ye dua ediyorum. Evlatlarıyla arasındaki diyaloğu çok iyi bildiğim için. Ona hastalığı konduramıyorum. Sanki şuan çıkıp gelecek gibi. Dün kandildi, yine Sezin ile yazıştım. Dualarımda Mehmet Ali. Allah en kısa sürede ondan güzel bir haber almayı nasip etsin."

"MEHMET ALİ HAYATIMDA ÇOK FARKLI BİR YERDEDİR"

"Bugün 32 ya da 33. Gün. Sabahın kör saatinden gece yarısına kadar bütün aile bir masada oturuyorlar. Mehmet Ali benim hayatımda çok farklı bir yerdedir. İş olarak da, duygusal anlamda da. Hep iyi haberlerini almak isterim. Mehmet Ali beni görünce şarkı söylüyor 'yıllar sonra rastladım… Çocukluk sevgilime… Ben bayramda seyranda arar sorarım. Bir şovuna tekerlekli sandalye ile çıkmıştı. O zaman da çok üzüldüm, hemen aradım. Orada yatan, sağlığıyla ilgili çok önemli bir süreçten geçen biri var. 'İyi ol' demek bu kadar mı zor? Mehmet Ali benim 'kıymetlim' bu kadar. Ağlatmış olabilir, üzmüş olabilir ama yaşadıklarımız var. Çarkıfelek benim hayatımda dönüm noktasıdır. Bana kattığı çok şey var. Bunun üzerine dua etmemek çok saçma. İnsanlar biraz içini temizleseler mi acaba?"