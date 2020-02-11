Özlem Yıldız, Demet Akalın'ın fotoğrafına Photoshop yapmak isterken kolunu yamulttu

Güçlü sesiyle tanınan Merve Özbey, önceki akşam bir süredir birlikte olduğu Kenan Koçak ile evlendi. Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde nikah şahitliğini yapan Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinin diline düştü.

PHOTOSHOP KURBANI OLDU

Bir dönem Merve Özbey ile birlikte çalışan Demet Akalın, gecede toz pembe ve siyah renklerinden oluşan bir abiye tercih etti. Düğünde yakın dostlarıyla güzel vakit geçiren Demet Akalın, çektirdiği fotoğrafları da Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Ancak Özlem Yıldız, yakın dostu Akalın'ın bir fotoğrafına photoshop müdahalesinde bulundu. Ayarı fazla kaçıran Yıldız, Akalın'ın belini ve kolunu yamulttu.

ÖZLEM YILDIZ'A SİTEM ETTİ

Ünlü şarkıcının fotoğrafını gören takipçileri ise art arda yorum yaparak "Kolunuza ne olmuş öyle?" ve "Photoshop fazla kaçmış" dedi. Bunun üzerine Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan Akalın "Özlem 'illa düzelteyim dur abla' Ben boşver derken. Elini! diyerek sitem etti.

İşte Akalın'ın fotoğrafına gelen bazı yorumlar...