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Özlem Yıldız, Demet Akalın'ın fotoğrafına Photoshop yapmak isterken kolunu yamulttu

Demet Akalın, Merve Özbey'in düğününde çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmadan önce yakın dostu Özlem Yıldız'a photoshop yaptırdı. Ayarı fazla kaçıran Yıldız, Akalın'ın kolunu ve belini yamultunca sosyal medya kullanıcıları şarkıcıyı yorum yağmuruna tuttu.

11.02.2020 15:59 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:18

Güçlü sesiyle tanınan Merve Özbey, önceki akşam bir süredir birlikte olduğu Kenan Koçak ile evlendi. Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde nikah şahitliğini yapan Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinin diline düştü.

PHOTOSHOP KURBANI OLDU

Bir dönem Merve Özbey ile birlikte çalışan Demet Akalın, gecede toz pembe ve siyah renklerinden oluşan bir abiye tercih etti. Düğünde yakın dostlarıyla güzel vakit geçiren Demet Akalın, çektirdiği fotoğrafları da Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Ancak Özlem Yıldız, yakın dostu Akalın'ın bir fotoğrafına photoshop müdahalesinde bulundu. Ayarı fazla kaçıran Yıldız, Akalın'ın belini ve kolunu yamulttu.

ÖZLEM YILDIZ'A SİTEM ETTİ

Ünlü şarkıcının fotoğrafını gören takipçileri ise art arda yorum yaparak "Kolunuza ne olmuş öyle?" ve " fazla kaçmış" dedi. Bunun üzerine Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan Akalın "Özlem 'illa düzelteyim dur abla' Ben boşver derken. Elini! diyerek sitem etti.

İşte Akalın'ın fotoğrafına gelen bazı yorumlar...

Özlem Yıldız, Demet Akalın'ın fotoğrafına Photoshop yapmak isterken kolunu yamulttu

Özlem Yıldız, Demet Akalın, Merve Özbey, Photoshop, Magazin


HABER YORUMLARI (3)
MEDET:Yoruma gerek yok.Deymez.....Allah akıl fikir versin.Tencere kapak.
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CENGİZ:bunlar neiş yapir
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ERCAN:biz vatandaşları hiç ilgilendirmiyo sizlerin doğum günleri sizleri kırk yıl görmesek duymasak aklımızın ucundan geçmessiniz ikide bir çıkıp durmayın
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