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Özlem Zengin kimdir, nereli? Özlem Zengin kaç yaşında?

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hayatı araştırılıyor. 9 Eylül 1969 yılında Tokat'da doğdu ve İstanbul Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi'ni tamamladı. Marmara Üniversitesi Din Sosyolojisi alanında yüksek lisansını yaptı. Özlem Zengin kiminle evli, eşi kim? Özlem Zengin hayatı ve biyografisi haberimizde.

13.04.2020 10:49 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:49
Özlem Zengin kimdir, nereli? Özlem Zengin kaç yaşında?

Özlem Zengin, 25. dönemde İstanbul , 27. dönemde de AK Parti Tokat 'tan milletvekili seçildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak da görev yapan Zengin, AK Parti Grup Başkanvekilliği görevini yürütüyor. Avukat Özlem Zengin medya alanında da çalışmalar üstlendi. İşte, Özlem Zengin biyografisi...

ÖZLEM ZENGİN KİMDİR?

Avukat Zengin, 9 Eylül 1969 tarihinde Tokat'taSalih ve Nimet çiftinin kızı olarak dünyaya geldi.İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Din Sosyolojisi alanında yüksek lisans yaptı.

Özlem Zengin kimdir, nereli? Özlem Zengin kaç yaşında?

Serbest avukat olarak çalışan Özlem Zengin, medya alanında çalışmalar ve televizyon programları düzenledi. 25. dönem İstanbul, 27. dönem de Tokat Milletvekili seçildi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı olarak görev aldı. Temmuz 2018 itibarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi grup başkanvekili olan Zengin, iyi düzeyde İngilizce biliyor.

Özlem Zengin, evli 3 çocuk annesidir.

Etiketler: Özlem Zengin, İstanbul, AK Parti, Tokat, Gündem, Güncel
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