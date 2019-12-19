Özlenen yılbaşı geri dönüyor!

Çatlak Şanzel'den Bayhan'a, Alemci Murat'tan Teksaslı Özcan'a kadar pek çok kişinin sahne alacağı 'Pavyon', yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık akşamı sevenleriyle buluşuyor.

Ankara'nın Yeşilçam filmlerine ve popüler kültüre konu olan ışıltılı eğlence hayatını seyircilerle buluşturan 'Pavyon', geçtiğimiz aylarda veda etmişti.

İzleyicilerin büyük beğenisini toplayan ve sosyal medyadan da konuşulan 'Pavyon', 31 Aralık akşamı yılbaşı özel bölümüyle yayında olacak. Köpekçi, Kirli Dilek ve Deli Bayram gibi pavyonun sevilen simalarının yılbaşı akşamı için hazırlıklarının da ekrana geleceği bölümde Çatlak Şanzel, Bayhan, Alemci Murat ve daha pek çok kişi de sahne performanslarıyla izleyici karşısına çıkacak. Bölümde dansöz şov ve geri sayım gibi 31 Aralık akşamının olmazsa olmazları da yaşanacak.