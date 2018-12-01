Öznur Çalık: "(Engelli İstihdamı) Yıl Sonu İtibarıyla 5 Bin İstihdam Yapılmış Olacak"

01 Aralık 2018 Cumartesi 19:27



01 Aralık 2018 Cumartesi 19:27

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, engelli istihdamına ilişkin 2018 yılı itibarıyla 2 bin 500 kişilik alım yapıldığını belirterek, "Şimdi 2 bin 500 alım daha yapılacak ve bu yıl sonu itibarıyla 5 bin istihdam yapılmış olacak." dedi.Malatya Valiliği Sosyal ve Dayanışma Vakfı tarafından açılan kurslarda eğitim gören engelli bireylerin hazırladığı resim ve eli işi sergisi açıldı.AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, bir alışveriş merkezinde düzenlenen serginin açılışında yaptığı konuşmada, sosyal devlet anlayışına partisinin iktidar döneminde çok büyük katkılar sunduğunu belirtti.Eski Türkiye'de sadece 5 bin engelli istihdamı olduğunu, şu anda ise 150 bin engelli istihdamının yapıldığını hatırlatan Çalık, "2018 yılı itibarıyla 2 bin 500 kişilik alım yapıldı. Şimdi 2 bin 500 alım daha yapılacak ve bu yıl sonu itibarıyla 5 bin istihdam yapılmış olacak." diye konuştu.Engelli çocukların artık eğitiminin de yapıldığını anlatan Çalık, ailelerin çocuklarını evlerine hapsetmediğini söyledi.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla engelliler için bir kolaylık daha sağladığını vurgulayan Çalık, engellilerin uzuv kayıpları dahil olmak üzere sağlık raporlarının süresiz olacağını sözlerine ekledi.Malatya Valisi Aydın Baruş da çok güzel bir projenin sonuçlarını gördüklerini belirtti.Vakıf tarafından yürütülen proje kapsamında 350 engellinin hem spor hem müzik hem de resim eğitimi aldıklarını aktaran Vali Baruş, şöyle konuştu:"Birlikte yürümemiz lazım ancak böyle güçlü bir toplum olabiliriz. Ben burada bu projede çalışan özellikle üniversite öğrencisi arkadaşlarımızı da tebrik ederim. Gerçekten gönül vermişler ve çocuklarımızla birlikte çok güzel çalışmalar gerçekleştirmişler. Çocuklarımızın gülümsemesinde onların çok katkısı var. Dünya engelliler günü münasebetiyle değişik programlar olacak. Engellilerimizin yaşamış olduğu sorunlara dikkat çekmek ve toplum içerisinde onların da var olduğunu göstermek açısından bu etkinlikler çok önemli."Konuşmaların ardından Vali Baruş, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır ile davetliler, 3 Aralık'a kadar açık olacak sergiyi gezerek engelli çocuklarla ilgilendi.