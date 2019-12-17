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Öznur, çamaşır asarken 9'uncu kattan düşerek öldü

SİİRT'te, 9'uncu kattaki evlerinin balkonunda çamaşır asarken dengesini kaybederek düşen Öznür Olgaç (18), yaşamını yitirdi.

17.12.2019 10:07 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:08Öznur, çamaşır asarken 9'uncu kattan düşerek öldü

SİİRT'te, 9'uncu kattaki evlerinin balkonunda çamaşır asarken dengesini kaybederek düşen Öznür Olgaç (18), yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece saatlerinde kent merkezindeki Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın 9'uncu katında oturan Olgaç ailesinin kızları Öznür Olgaç, iddiaya göre gece saatlerinde balkonda çamaşır astığı sırada dengesini kaybederek, boşluğa düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Olgaç, ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Olgaç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Genç kızın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, hastanedeki yakınları sinir krizi geçirdi.



Siirt Devlet Hastanesi, Bahçelievler Mahallesi, Güncel

Kaynak: DHA

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