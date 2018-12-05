Özöğüt Ailesinden Örnek Duyarlılık

Tepebaşı
Belediyesi, Eskişehirli hayırseverlerin işbirliği ile kente değer katacak yatırımlar kazandırmaya devam ediyor. Son olarak Özöğüt ailesinin inşaat giderlerini karşılayacağı Yaşam ve Bakım Merkezi'nin protokolü, düzenlenen tören ile imzalandı.
Törende konuşan Başkan Ataç, şehre hem değer katacak hem de örnek olacak bir şartlı bağış protokolü imzalandığını ifade ederek, "Biliyorsunuz Tepebaşı Belediyesi 2009'dan sonra Eskişehir'in belirli eksikliklerini tamamlamaya çalışan bir belediye durumunda. Örneğin Yaşam Köyü'nün yapılması ile orada Alzheimer hastalarının, sağlıklı yaşlıların, zihinsel engelli çocuklarımızın Montaj Atölyesi, kreş, ilkokul, fizyoterapi merkezi ve Belde Evi'ni de içinde barındıran önemli bir merkez konumunda. Bu tesisimiz Türkiye
'de ender projelerden bir tanesi; 95 Alzheimer hastası vatandaşımız orada kalıyor, 40'a yakın zihinsel engelli gencimiz eğitim alıyor. Yeni açtığımız kreşte okul öncesi dönemdeki çocuklarımız var. Belediyemizin yaptığı bu önemli projeler kente yayıldı, 2009'dan itibaren de 75'e yakın yer açtık. Bu yerlerin tamamı da insanlarımız ile doluyor. Demek ki Tepebaşı Belediyesi'nin sınırları içinde yaşayan vatandaşlarımızın bizlere çok büyük bir güveni var. Mesela Belde Evi sayımız 28'e ulaştı ve 120 bin kadınımız hizmet almış. Şehrimizde yaşayan insanlarımız da Tepebaşı Belediyesi'ne duydukları güvenden dolayı bir takım bağışlarda bulunuyorlar. Hatta Alzheimer Konukevi'nin olduğu noktada birçok firma ve hayırsever vatandaşımız sayesinde bu ünitelerin tadilatını gerçekleştirdik. Özöğüt ailesi de belediyemize başvurarak yaşlılara yönelik bir merkez yapmak istediklerini belirtti. Tabi biz bunu büyük memnuniyet ve onurla karşıladık. Bu projede emekleri geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırsever Özöğüt ailemize de içtenlikle teşekkürlerimi, şükranlarımı iletiyorum. Bunun tüm hayırseverlere örnek olmasını temenni ediyorum çünkü nüfusumuz giderek yaşlanıyor ve bu anlamda yapılacak işler çok önemli" ifadelerini kullandı.
Hayırsever Mustafa Kemal Özöğüt de yapılacak Yaşam ve Bakım Merkezi'ne babaları Metin Özöğüt'ün isminin verileceğini ifade ederek, "Bundan sonraki nesillere bir örnek olsun istedik. İnsanlarımız rahat ve huzurlu biçimde bu merkezde yaşamlarını sürdürebilsinler, diyerek yola çıktık. 36 ay süresi var ama elimizden geleni yaparak 29 Ekim
'de bitirmeyi hedefliyoruz. İnşallah Allah tamamına erdirir ve bu güzel şeylerin devamı gelir" ifadelerini aktardı.
Konuşmaların ardından Başkan Ataç ve Mustafa Kemal Özöğüt, Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam ve Bakım Merkezi'nin bağış protokolünü imzaladı. - ESKİŞEHİR
Merkez,Eskişehir,Tepebaşı
05 Aralık 2018 Çarşamba 16:19