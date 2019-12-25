Özolgun'dan yeni yatırım film keyfinde servis

Özolgun Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Tenekeci, uzun yıllardır kamu kurum ve kuruluşların araçlarına yönelik bakım hizmeti verdiklerini belirterek, sektörden gelen talep üzerine Tenekeci adıyla 6. Sanayi'de şahıs araçların bakımına yönelik servis hizmeti vermeye başladıklarını söyledi. Serviste, yalnız araçlar için değil aracını bekleyenler için zamanlarını geçirebilecekleri bilgisayar, pinpon masası hatta sinema salonuna kadar her türlü imkanı sağladıklarını söyledi. Tenekeci "Siz filminizi seyrederken aracınızın tüm bakımları yapılıyor" dedi. Açılışla birlikte özel kampanyalar da düzenlediklerini ifade eden Tenekeci, uzman bir kadroyla hizmet verdiklerini belirtti.

Garanti kapsamda

Otomotiv sektöründe teknolojinin her gün ileri bir noktaya gittiğini, bu yüzden araç bakımlarında da teknolojinin yakından takip edilmesi gerektiğini söyleyen Tenekeci, TSE 12047 hizmet yeterlilik belgesine sahip olduklarına dikkat çekerek "Biz tüm servis teknolojisini güncel tutuyoruz. Ama bundan daha önemlisi, arızalı parça yerine hemen yenisini takmıyoruz. Arızayı bulup onarıyoruz. Bu da araç sahibine ciddi bir tasarruf sağlıyor. Ayrıca garanti kapsamındaki araçlara da bakma yetkimiz olduğu için araçların garantiden düşme derdi yok. En hızlı şekilde onarıp teslim ediyoruz, araçların tekerlekleri serviste değil, sokakta dönmeli. Bu inançla çalışıyoruz" dedi.

Sürekli eğitim

Sanayi ara elemanların alanlarında uzmanlaşmasına katkı sağlamak için "sürekli" eğitimin önemine de dikkat çeken Tenekeci, "İş yoğunluğuna karşın eğitimi hiç bir zaman elden bırakmıyoruz. Sanayinin en önemli sorunu nitelikli ara elaman. Biz bu sorunu yaşamıyoruz. Çünkü eğitime ara vermiyoruz. Gün içinde alanında uzman eğitmenler, ekibimizle bir araya geliyor. Prim ve ödüllendirme sistemi ile çalışanlarımızın motivasyonlarını en yüksek seviyede tutmaya özen gösteriyoruz. Böyle olunca da ne müşteri şikayeti oluyor ne de araç sahibine yüksek maliyetler çıkıyor" diye konuştu.