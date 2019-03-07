Özolgun Otomotiv'in 40. Onur Yılı

Şirketin kurucusu Mehmet Tenekeci "En büyük değerimiz sadece ama sadece çalışanlarımız oldu. Onların yaşam kalitesini yükseltmek için elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Birlikte büyüdük, birlikte başardık" dedi. Özolgun Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Tenekeci ise "Bizim bir tek hedefimiz var. Nasıl ikinci kuşak olarak bayrağı ben teslim aldıysam, üçüncü kuşağa teslim etmenin gururunu da yaşamak istiyoruz. Yani sürdürülebilir ve kendini sürekli geliştiren bir yapıyla geleceğe koşmak istiyoruz" dedi.

Gecenin sonunda Mehmet Tenekeci 40. yıl onur plaketini oğlu Çağlar Tenekeci'nin elinden aldı. Özolgun Otomotiv'de 5, 10, 15, 20. yılını dolduranlara plaketleri ise alkışlarla verildi. 40. yıl pastasının kesildiği geceden konuklar müzikle eğlendi.

Kaynak: Bültenler