Ozon ile gelen güzellik

Ozon uygulama şekline ve dozuna göre değişik hastalıkların tedavisinde kullanılabilir. Bunun yanında anti-aging, detoks ve zayıflama etkisi de vardır.

Ozon, cildin doğal güzelliğini ve sağlığını koruyan ve yerine koyan bir gazdır. Ozon terapisi cilt bozukluklarını maskelemez, doğal fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlayarak kendini yenilemesini uyarır. Ozon terapinin, düşük riskli ve genellikle standart tıbbi tedavilerin eşliğinde tamamlayıcı, destekleyici ve yeniden yapılandırıcı bir metod olarak düşünülmesi gerektiğini söyleyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Saime Reyhanoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Terapide kişiye ve hastalığa uygun tedavi programı hazırlanması, kullanılacak dozajlar ve ozona dayanıklı doğru malzeme kullanımı çok önemlidir. Ozon tedavisi birçok hastalıkta yaşam kalitesini arttırma konusunda çok etkilidir fakat hiçbir zaman mucize gözüyle bakılmamalıdır. Anti-aging ve yeniden canlanma için kullanılır. Tamamen sağlıklı kişilerde; yaşlanmayı geciktirme, enerji kazanmak ve hastalıklardan korunma için uygulanabilir. Vücudun enerjisini artırdığı gibi beynin enerjisini de artırır, hafızayı güçlendirir. Sınava hazırlanan gençler, yüksek tempolu iş adamları, zihnini sürekli kullanan insanlar, sporcular için güçlü bir dopingdir."

OZON TEDAVİSİ YAŞLI KİŞİLERDEOLDUKÇA ETKİLİ

Ozon tedavisi sayesinde gerek zihinsel gerek bedensel yorgunluğun daha az hissedildiğini söyleyen Uzm. Dr. Saime Reyhanoğlu, ayrıca ek olarak şunları söyledi: "Sadece gençler ve orta yaşlılar değil, yaşlı kişiler de ozon tedavisine oldukça iyi yanıt verirler. Tedavi, bütün klinik avantajlarının yanı sıra oksijenin dokular tarafından daha iyi kullanımını sağlar, bağışıklık sistemini harekete geçirir, vücudun kendi antioksidanlarını ve serbest radikallere karşı savaşan hücrelerini de harekete geçirir. Beyindeki dolaşım bozukluklarında olumlu etkileri mevcuttur. Bunlara ek olarak ozon tedavisi, yaşam kalitesini arttırmak için kullanılmaktadır. Sağlığımızı kaybetmemizin nedeni çoğunlukla hücrenin işleyişi sırasında oluşan atık(serbest radikal) maddelerdir. Bunlar vücuttan yeterli süre ve miktarda atılmadıklarında zararlı maddeye dönüşürler. Anti-aging dediğimiz uygulamalarda amaç, yaşlanmayı mümkün olduğu kadar yavaşlatmak ve vücudun bir bütün olarak sağlıklı yaşlanmasını, fiziksel olarak da sağlıklı kalmasını sağlamaktır. Ozon tedavisi ile de bu amaçlara ulaşmak mümkündür."