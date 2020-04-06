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Özöncel'den sigarayı bırakın çağrısı

Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, korona virüsün sigarayı sevdiğini o yüzden sigarayı bırakmanın tam zamanı olduğunu dile getirerek açıklamalarda bulundu.

06.04.2020 17:40 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:40
Özöncel'den sigarayı bırakın çağrısı
Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, korona virüsün sigarayı sevdiğini o yüzden sigarayı bırakmanın tam zamanı olduğunu dile getirerek açıklamalarda bulundu.

Bağımlılıkların bağışıklık sistemini zayıflattığını belirten Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, "Yeşilay, sigara kullanımının korona virüs riskini 14 kat artırdığına dikkat çeken bir film hazırladı. Sigarayı bırakmanın tam zamanı sloganıyla yayınlanan filmde korona virüs sigarayı sever, şimdi sigarayı bırakmanın tam zamanı denildi. Kampanya kapsamında, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) desteği ile hazırlanan 10 adımda sigarayı bırakmanın yollarına ilişkin bir film de bulunuyor. Bu yıl Yeşilay olarak 100'üncü yaşımızı kutluyoruz. Bugüne kadar bağımlılıklarla mücadele ederken iyi ve sağlıklı yaşamın önemini anlatmaya önem verdik. Bugün tüm dünya korona virüs salgınıyla mücadele ederken, bizim de bu konudaki sorumluluğumuz artıyor. Çünkü hem sağlıklı yaşam önem kazanıyor hem de bağımlılıklar hastalığa yakalanma riskini artırıp tedaviyi güçleştiriyor. Bu nedenle sigara kullananların bu dönemi sigarayı bırakmak için bir fırsat olarak görebileceğini düşünüyor ve onlara sigarayı bırakmanın tam zamanı diyoruz.

Yeşilay, tütün ve tütün ürünü kullananlara yardımcı olmak amacıyla, 10 adımda iyi, sağlıklı ve bağımlılıklardan uzak bir yaşama geçiş rehberi niteliğinde bir video da hazırladı. Videoda sigarayı bırakmak isteyenlere, bırakma gününü belirleme, küçük hedefler koyma, spor, müzik gibi uğraşlar bulma, diş fırçalama ve sık duş alma, iyi besleme ve su içme, sigara içme isteğini tetikleyecek ortamlardan uzak durma, temiz hava ve düzenli hareket etme vb. önerilerde bulunuluyor. Bunun dışında bir destek almak isteyenler de 444 79 75 Yeşilay Danışmanlık Merkezi Danışma Hattı'nı arayarak bilgi alabiliyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Yeşilay, Güncel
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