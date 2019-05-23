Özselek: "Proje üreterek üyelerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz"

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından hazırlanan "Mali Müşavirler Perspektifinden Aile Şirketlerinin Sorunlarının Azaltılması ve Uzun Ömürlülük" isimli proje Mevlana Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programı 2. Dönem Değerlendirme Sonuçları kapsamında desteklenmeye değer bulundu.
Mevlana Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programı 2. Dönem Değerlendirme Sonuçları kapsamında, Konya SMMMO tarafından hazırlanan proje Teknik Destek kapsamında desteklenmeye değer bulundu. TR52/19/ TD/0049 nolu "Mali Müşavirler Perspektifinden Aile Şirketlerinin Sorunlarının Azaltılması ve Uzun Ömürlülük" isimli proje Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek ve Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Vekili Savaş Ülger'in katılımıyla Mevlana Kalkınma Ajansı hizmet binasında imzalandı.
Proje imza töreninde konuşan Konya SMMMO Başkanı Sayın Özselek, günümüzde kurumların ayakta kalabilmesi için proje üretmenin ve onları hayata geçirmenin çok önemli olduğunu söyledi. Özselek, "Şirketlerin uzun ömürlü olması için mali müşavirlerin bilgi ve tecrübesinden mükelleflerimizin yararlanmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Yeni vizyonlar ve bakış açısıyla üyelerimizin Konya ekonomisine entelektüel katkı vermeye devam edeceğiz. Uzun ömürlü şirketlerin varlığı kurumsallaşma ve aile anayasasının varlığına bağlıdır" dedi.
Özselek, "Gece gündüz çalışmalarımız sürdürüyoruz. Üyelerimize en güzel hizmeti vermek için başta projeler olmak üzere, eğitim seminerleri, üye ziyaretleri, iftar ve sahur programları ile birlik ve beraberlik içeresinde başarılı işlere imza atıyoruz. Bu vesile ekip ruhu ile yürüttüğümüz bu çalışmalara katkı veren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KONYA
Mevlana Celaleddin Rumi
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Kaynak: İHA