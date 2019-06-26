Özseven teşekkür mesajı yayınladı

Meslek camiasında birlik ve beraberliği sağlayarak siyasi yapılanmaların önüne geçmeye çalıştıklarını ifade edenÖzseven meslek mensupları arasında hoşgörü ve kaynaşma duygularının pekiştirileceği, odanın kurumsal kimliğinin yükseltileceği, üyelerin istek ve talepleri doğrultusunda yol alınacağı anlayışıyla hareket edeceklerini vurguladı.

Özseven açıklamasına şu cümlelerle devam etti; 15-16 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilen odamızın 23. Olağan Genel Kurulu sonucunda meslek mensuplarımızın takdirleriyle sandıktan en fazla oyu alan grup olduk. Bu bağlamda öncelikli olarak bize bu görevleri layık gören, desteklerini esirgemeyen ve hakkaniyetle oda yönetiminde bulunabileceğimizi öngören üyelerimize, dinamik grup olarak durmaksızın özverili olarak çalışan ve çalışacak olan grup arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Olağan Genel Kurul akabinde iş ve işlemlerin ilerleyebilmesi açısından bir an önce grup olarak koalisyon kurma çalışmalarımız başlamıştır. Yaptığımız görüşmeler sonucunda Değişim Grubu ile anlaşmaya gidilerek 21.06.2019 tarihinde yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu teşkilatı oluşturulmuştur. Mesleğimiz için bizimle özverili ve uyum içerisinde çalışan Hikmet Güneş'e ve grubuna teşekkür ederiz. Oluşturulmuş olan kurullarımızın meslek camiamız ve meslek mensupları adına hakkaniyetle çalışma yapacaklarına güvenim tamdır.

Yönetim Kurulu Başkanı olarak tüm kurul arkadaşlarımızla birlikte meslek mensuplarımıza hizmet vermek adına bir an önce faaliyetlerimize başlamayı hedeflemekteyiz. Öncülüğümde gerçekleştirilecek faaliyetlerde öncelikli hedefimiz meslek mensuplarının faydasını gözetmek, iletilen her türlü istek ve talepleri kulak ardı etmeden özenle yerine getirmek, odamızı ve mesleğimizi diğer meslek örgütleri karşısında daha kurumsal bir yapıya kavuşturmaktır.

Bizler görevimizi meslekte şeffaflık ilkesine göre sürdürmeyi hedeflemekteyiz. Oda üyelerimizinde aktif olarak içinde bulunduğu bir yapılanmayı planlamaktayız. Mesleğimizin zorluklarını gözönünde bulundurarak aramıza yeni katılan üyelerimize mesleki bilgi ve tecrübe konusunda destek vermeyi amaçlamaktayız. Meslek camiamızda birlik ve beraberliği sağlayarak siyasi yapılanmaların önüne geçmeye çalışmaktayız. Kurumsal ve mesleki anlamda gelişmenin yanında mesleğimizin stresli havasından üyelerimizi uzaklaştıracak çeşitli sosyal etkinlikleri planlamaktayız.

Kısacası hem meslek, hem sosyal anlamda bir bütünleşmenin sağlanacağı, meslek mensuplarımız arasında hoşgörü ve kaynaşma duygularının pekiştirileceği, kurumsal kimliğimizin yükseltileceği, üyelerimizin istek ve talepleri doğrultusunda yol alınacağı anlayışıyla oluşturulan yönetim kurulu'nun yeni dönemde meslek camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, Yönetim Kurulu Başkanı olarak tüm meslek mensuplarımı sevgi ve saygı ile kurullarımız adına selamlarım. "