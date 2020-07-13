Öztrak: ’Ay sonunda yapacağımız kurultayda belirlenecek olan genel başkanlık ve parti meclisi...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından Genel Merkez'de basın toplantısı düzenledi. (6)

" (Adana ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hacizler) Salgın döneminde belediyelerimiz aracılığıyla büyük bir dayanışma projesini gerçekleştirme imkanını bulduk. ve gerçekten belediyelerimiz halkımızın takdirini topladı. Şimdi yapılmak istenen bu çerçevede belediyelerimizin hacizlerle kaynaklarına el konulmak suretiyle işleri yapabilmelerini mümkün olduğu kadar engelleyebilmek ve itibarsızlaştırmak"