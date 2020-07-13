Öztrak: ’Ayasofya 567 yıldır bizimdir’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından Genel Merkez'de basın toplantısı düzenledi. (4)

"Emekliye bu bayramda en az bin 500 lira bayram ikramiyesi verin. Emeklimiz de çocuklarıyla, torunlarıyla gönül rahatlığıyla bir bayram yapabilsin"

"Şimdi mevcut ikramiyenin üstüne maaş farklarını koyup ödeme yapacaklarmış. Emeklilerimizi kandırmaya kalkmayın. İkramiye ayrı, maaş farkı ayrı"

" Ayasofya'yı cami mi yapmak istiyorsunuz. Yetki sizde mertçe, delikanlıca çıkın, öyle Danıştay kararını falan beklemeyin, çıkarın bir kararname olsun bitsin. Yaptılar mı yapamadılar"

"Bu kararlar yıkılmış Osmanlı'nın hukukuna dayanarak Cumhurİyet'in hukukunu yok saydı"

"Ayasofya 567 yıldır bizimdir. ve İstanbul'un iki büyük fatihi vardır. Biri Fatih Sultan Mehmet Han, diğeri Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Biz iki Atamızla da gurur duyuyoruz"