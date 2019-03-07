Öztrak: "Belediyecilik Bizim İşimiz"

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye'de insani gelişmişliğin dünya standartlarında en yüksek seviyede olduğu 30 ilçe var. Bu 30 ilçenin 19'u Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tarafından yönetiliyor. Yani belediyecilik bizim işimiz." dedi.Öztrak, Ardanuç Belediyesince yaptırılan işhanının açılış töreninde yaptığı konuşmada, İnsani Gelişme Vakfının, Birleşmiş Milletlerin insani gelişmişlik endeksine göre, Türkiye'deki ilçeleri değerlendirdiğini söyledi.Vakfın, ilçeleri insani gelişmişliğe göre ele aldığını ifade eden Öztrak, "Türkiye'de insani gelişmişliğin dünya standartlarında en yüksek seviyede olduğu 30 ilçe var. Bu 30 ilçenin 19'u Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tarafından yönetiliyor. Yani belediyecilik bizim işimiz. AKP'li belediyecilik anlayışı iflas etmiştir." diye konuştu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna, Artvin'in Şavşat ilçesinde, PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıyı anımsatan Öztrak, şöyle devam etti:"İşte o suikasta uğrayan Genel Başkanımıza, onun partisine, bu partiye destek olan sizlere, bu parti ile seçimlere iş birliği içinde giden İYİ Parti'ye, bizim yakın durduğumuz Saadet Partisine, bizimle beraber olan Demokrat Parti'ye, bu ülkenin Cumhurbaşkanı gömleği giymiş parti Genel Başkanı sabahtan akşama kadar terörist diyor. Anayasaya göre cumhurbaşkanı milletin birliğini sağlamakla görevlidir. Şimdi Cumhurbaşkanı gömleğinin altına sığınmış Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı çıkmış bu milletin içine nifakın daniskasını sokuyor. Onların ittifakının adı nifak ittifakıdır. Milletin içine nifak sokmakla meşguller. Her gün bizi bölmeye çalışıyorlar."Millet İttifakı olarak sandıkta çok büyük bir ittifak gerçekleştireceklerini dile getiren Öztrak, "Bunun için biz beraberliğimize iş birliği dedik, sandıktaki milletin ittifakı olacak. 31 Mart sonrası, yani martın sonu bahar olacak." ifadesini kullandı.Sebze ve meyve fiyatlarının başını alıp gittiğini öne süren Öztrak, şunları kaydetti:"Fiyatları düşürmek için tanzim kuyruklarına başladılar. Tanzim satış bizim işimiz. Benim belediyelerimin tanzim satış mağazaları hem üreticinin hem tüketicinin yüzünü güldürüyor. Benim belediyelerimin tanzim satış mağazalarında ucuz mal var, kuyruk yok. Bunların tanzim satış mağazalarında kuyruk var. 'Bu kuyruk ne?' diye soruyoruz, diyorlar ki 'Varlık kuyruğu'. Varlığın kuyruğu olmaz, yoksulluğun kuyruğu olur. 31 Mart'tan sonra Türkiye'yi Cumhuriyet Halk Partili, İYİ Parti'li, yani Millet İttifakı'nın belediyeleri yönetecek."Ardanuç'un, CHP'nin Artvin'deki kalelerinden biri olduğunu belirten Öztrak, "Ardanuç, Beylikdüzü'nün kardeş belediyesi. Şu anki Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacak mı? Olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tüm gücüyle Ardanuç'un yanında olmaya devam edecek. Yıldırım Demir başkanımı sizlere emanet ediyorum. 1 Nisan günü Ardanuç'a bahar gelecek. CHP'nin çağdaş, modern belediyecilik anlayışı burada eserlerine eser katmaya devam edecek." dedi.Açılışa, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir, partililer ve vatandaşlar katıldı.