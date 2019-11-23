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Öztrak chp'yi dizayn etmek kimsenin haddi değil

Öztrak CHP'yi dizayn etmek kimsenin haddi değilCHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bir CHP'linin Külliye'ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iddialarıyla ilgili, Gazeteci Rahmi Turan, kaynağını açıkladı.

23.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:21
Öztrak CHP'yi dizayn etmek kimsenin haddi değil
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bir CHP'linin Külliye'ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iddialarıyla ilgili, Gazeteci Rahmi Turan, kaynağını açıkladı. Şimdi bu isim ve bilgiyi kimden aldığını açıklamak zorundadır. Bu açıklanmadığı sürece milletin gerçek gündemini karartmak isteyenlere fırsat yaratılmakta. CHP'yi dizayn etmek kimsenin haddi değil dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bir CHP'linin Külliye'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddialarının değerlendirdi. İzmir'de devam eden Belediye Başkanları Çalıştay'ı sırasında açıklama yapan Öztrak, Ak Parti Genel Başkanı daha Barış Pınarı Harekatı'nın başında yaptığı açıklama ile kendi partisi dışındaki partileri dizayn etme niyetini açıkladı. Önceliğinin Millet İttifakı'nın dağıtılmasını olduğunu açıkça ifade etmiştir dedi.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir televizyon programında CHP'nin içerisinde karışıklık çıkarılmak istendiğini, bunun için de özel hazırlıklar yapıldığını kamuoyuna duyurduğunu söyleyen Öztrak, Bugün geldiğimiz nokta, Sayın Genel Başkanımızın tespitlerinde ne kadar haklı olduğunu ortaya koymaktadır diye konuştu.
'KUMPASIN DÜĞÜMÜMÜN ÇÖZÜLMESİ İÇİN YAPILACAKLAR BELLİDİR'
Öztrak, Bu operasyonun amacı gayet açıktır. İktidara yürüyen, vatandaşların dertlerine derman aramak için adres olarak gördüğü CHP'de, karışıklık çıkarmak, CHP'ye kumpas kurmaktır. CHP'ye karşı kurulan bu kumpasın düğümümün çözülmesi için yapılacaklar bellidir. Gazeteci Rahmi Turan, kaynağını açıkladı. Şimdi bu isim ve bilgiyi kimden aldığını açıklamak zorundadır. Bu açıklanmadığı sürece milletin gerçek gündemini karartmak isteyenlere fırsat yaratılmakta. CHP'yi dizayn etmek kimsenin haddi değil ifadelerini kullandı
GÖRÜNTÜLER GEÇİLECEK
Umut KARAKOYUN İZMİR, (DHA)-
Öztrak chp'yi dizayn etmek kimsenin haddi değil

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Rahmi Turan, Güncel

Kaynak: DHA


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