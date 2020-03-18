Öztrak: "(Dünya Sağlık Örgütü heyetinin ziyareti) Sağlık çalışanlarının önemli bir çaba içinde...
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Dünya Sağlık Örgütü heyetinin ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
18.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:25
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Dünya Sağlık Örgütü heyetinin ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Öztrak: "(Dünya Sağlık Örgütü heyetinin ziyareti) Sağlık çalışanlarının önemli bir çaba içinde...
Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Dünya Sağlık Örgütü, Faik Öztrak, Güncel
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