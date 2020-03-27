Öztrak: "Elimizde yeterli test kiti sayısıyla bu işe başlamadık"
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona gelmesi Soru soran basın mensubu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi.
27.03.2020 15:35 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:38
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona gelmesiSoru soran basın mensubuCHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi. (1)
Kaynak: AA
Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel