Öztrak: "Halkımızın alacağı önlemler, bu salgının sağlık sistemi üzerindeki baskısını...
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın toplantısında konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK toplantısı devam ederken düzenlenen basın toplantısında konuştu.
16.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:10
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın toplantısında konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK toplantısı devam ederken düzenlenen basın toplantısında konuştu. (5)
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Öztrak: "Halkımızın alacağı önlemler, bu salgının sağlık sistemi üzerindeki baskısını...
Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Faik Öztrak, Güncel
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