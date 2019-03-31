Öztrak: "İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında Önde Gidiyor"

- <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/chp/' title='CHP'>CHP</a> Genel Merkezi</br> <a class='keyword' href='/chp/' title='CHP'>CHP</a> Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/faik-oztrak/' title='Faik Öztrak'>Faik Öztrak</a>'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü <a class='keyword' href='/faik-oztrak/' title='Faik Öztrak'>Faik Öztrak</a>, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.