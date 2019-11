Öztrak: "İnce'nin CHP'ye gelmesi olağandır. Olağan olmayan gelmemesidir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Sayın Muharrem İnce partimizin bir üyesidir, bu parti kendisini Cumhurbaşkanı adayı yapmıştır, dolayısıyla İnce'nin CHP'ye gelmesi olağandır. Olağan olmayan gelmemesidir. Gelir de gider de her zaman." dedi.Öztrak, beraberindeki Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Lale Karabıyık ile Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Merkezi'nde Genel Başkanı Emre Kartaloğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.Burada konuşan Öztrak, yeni göreve seçilen Kartaloğlu ve yönetim kurulu üyelerini kutladı.Türkiye'nin içinde bulunduğu manzara bakıldığında en çok dikkat çeken konulardan birisinin vergi artışı olduğunu belirten Öztrak, yapılan düzenlemelerle vergi mükelleflerinin üzerindeki yükün arttığını, bunun da vergi ödemeyi zorlaştırdığını ifade etti.Ekonomide rekabet gücünü etkileleyen unsurlardan birinin de verginin doğru alınması olduğuna işaret eden Öztrak, "Vergide adalet diyoruz. Günlük uygulamalarla vergi adaleti diye bir şey bırakmadık. Ekonomide yakaladığından vergi alıyorsun, onun dışında vergi toplamakta çok ciddi zorluklar var." diye konuştu.Öztrak, bunların sıkıntılarının beyannameleri hazırlayan, hesapları tutan mali müşavirlerin sırtında olduğunu ifade ederek, KDV uygulamalarında, yeşil pasaport konusunda bu meslek grubunun sıkıntılar yaşadığına dikkati çekti."Pansuman tipi" vergi toplamanın tüm krizlerin faturasını toplumun en kırılgan kesiminin sırtına yüklediğini dile getiren Öztrak, büyük işletmelerin bankalara olan borçları ertelenirken, müteahhitlere yapılan ödemeler hızlandırılırken, yükün vatandaşa kaldığını söyledi.Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleriyle ilgili 'Kredi bulmak sizin işiniz, krediyi bulacaksan bul.' gibi sözleri oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Öztrak, "Belediye başkanlarımızın yapmış oldukları projelerin finansmanını bulmaları konusunda çaba göstermeleri lazım. Zaten onlar da bu çabayı gösteriyorlar ama bu çabaların Ankara'dan kösteklenmemesi lazım." dedi.Belediyelerin ciddi bir borç yükü altında olduğuna dikkati çeken Öztrak, bu borcun döndürebilmesi için iç borçla ilgili imkanların sağlanması gerektiğine işaret etti."Kimin ne yaptığı anlaşılır"İktidarın niyetinin "üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek" olduğunu savunan Öztrak, şunları kaydetti:"Dünkü konuşmaya dönüp baktığımız zaman önce horonla girildi. 'Horon tepeceksen bu işleri yapacaksın.' dendi. Su meselesine girildi. Su meselesini hem Sayın Erdoğan hem de kendi döneminde Sayın Veysel Eroğlu 'bu işi 2071'e kadar hallettik' demişti. Şimdi su meselesi ortaya çıkıyorsa demek ki bu 'hallettik, şunu, bunu yaptık' laflarının hepsi boşmuş. Hem 'Türkiye'deki bu büyükşehirlerin 2071'e kadar hiçbir problemi olmayacak' diyeceksiniz, eylem planlarından, bir sürü projeden bahsedeceksiniz, bütün dünyaya da gidip bunları anlatacaksınız su kongrelerinde, ondan sonra da çıkacaksınız 'su meselesi geliyor' diyeceksiniz. Bir yılın sonunda bu şehirler bir su meselesiyle karşılaşıyorsa, birileri yapması gerekenleri yapmamış demektir. Ben, bizim belediye başkanlarımızın bu konuyla ilgili her türlü tedbiri aldıklarını ve alacaklarını biliyorum. Hiç merak etmesinler, gerekli kredileri de bulurlar, gerekli projeleri de ortaya çıkarırlar. Yeter ki köstek değil, destek olunsun."Öztrak, belediye meclislerindeki çoğunluklara sığınılarak birtakım şeyler söylemenin, Ankara'nın borçlanma limitleriyle ilgili yetkilerine dayanılarak bir takım işlemler yapıp bu işlemlerin faturasını CHP'li büyükşehir belediye başkanlarına yıkıyorum zannedip, o şehirlerin halkının üzerine yıkmanın hiçbir olabilirliğinin bulunmadığını vurguladı.Bugün artık son derece saydam bir dünyada yaşanıldığını belirten Öztrak, "Bütün bu hesap kitap milletimizin önüne konur, kimin ne yaptığı anlaşılır." diye konuştu."Hukuk içinde gereken yapacağız""Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, bugün bir gazeteye yazdığı yazıda 'Benim açımdan konu kapanmıştır. Asıl komplo Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na kuruldu.' ifadelerini kullandı. CHP açısından bu konu kapandı mı? Bu konuyu ortaya atanlarla ilgili hukuki bir süreç başlatılacak mı?" sorusuna Öztrak, "Bu komplo CHP'ye ve CHP Genel Başkanına dönüktür. Bunda en ufak bir tereddütümüz yok. Bunu 2 gün önce söyledik ve 'Biz artık vatandaşımızın gerçek gündemine dönüyoruz.' dedik." yanıtını verdi.Vatandaşın gerçek gündeminin işsizlik, yoksulluk, artan vergi yükü, ekonomideki durgunluk olduğunu, CHP'nin bunlarla ilgileneceğini dile getiren Öztrak, komplo ile ilgili "hukuk düzeni içinde gerekenleri yapacaklarını" kaydetti."İnce'nin CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu ile görüşebileceği iddiası var. Bu konuda ne demek istersiniz?" sorusu üzerine Öztrak, "Bu, bugünün gündemi değil. Sonuç itibariyle Sayın İnce partimizin bir üyesidir, bu parti kendisini Cumhurbaşkanı adayı yapmıştır, dolayısıyla İnce'nin CHP'ye gelmesi olağandır. Olağan olmayan gelmemesidir. Gelir de gider de her zaman." dedi.Bahçeli'ye yanıtÖztrak, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir gazeteye verdiği demeçte 'Kılıçdaroğlu'nun bir projeyle geldiğini ve bir projeyle gideceğini' ifade etti. Bu konuyla ilgili değerlendirmeniz nedir?" sorusunu Öztrak, şöyle yanıtladı:"Sayın Kılıçdaroğlu herhangi bir projeyle gelmemiştir. CHP'ye kimse herhangi bir projeyi dayatamaz. CHP'ye kimse operasyon çekemez. CHP, vesayet altında bir parti değildir. CHP yönetimleri tamamen milletimizin, milletimizin içinde olan parti üyelerimizin, onların seçtiği delegelerimizin, o delegelerimizin seçtiği kurultayımız tarafından belirlenir. Dolayısıyla 'sarayın bize format atmasıymış, biçimlendirmesiymiş' bunların hiçbiri mümkün olmaz. Bize format atmak isteyenler dönüp baktıklarında karşılarında dimdik dikilmiş Kurtuluş Savaşı'nın başından beri ayakta olan Kuvayi Milliye ruhunu bulurlar."Kimsenin CHP üzerinden Türkiye'nin gündemini karartmasına izin vermeyeceklerinin altını çizen Öztrak, "Biz, milletin tenceresini, işsizliği, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını konuşmaya, odaların, sivil toplum kuruluşlarının sorunlarını konuşmaya devam edeceğiz. Biz, milletin derdiyle dertlenen CHP'yiz." diye konuştu."Katkı sağlamaktan onur duyarız"TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu da ekonomi, maliye, finansla ilgili değerli bir ekiplerinin olduğunu, Türkiye için yapılacak çalışmalara katkı sağlamaktan onur duyacaklarını ifade etti.Devletin ciddi bir finansman ihtiyacı olduğunu kaydeden Kartaloğlu, dolaylı vergilerin yüzde 70'lere dayandığını, yeni getirilen Konaklama Vergisi ile şimdi de yoğun bir şekilde turizme yüklenildiğini söyledi.Kartaloğlu, bir yıl içinde Dijital Hizmet Vergisi Beyannamesi, Konaklama Vergisi Beyannamesi, Turizm Katkı Payı Beyannamesi ve Geri Dönüşüm Katılım Payı Beyannamesinin geldiğini belirterek, bunun mali müşavirlere ilave yük anlamına geldiğini dile getirdi.Tüm sorunlara rağmen görevlerini yerine getirmeye çalıştıklarının altını çizen Kartaloğlu, KDV indirimi, yeşil pasaport gibi uygulamaların mali müşavirler için de olmasını, "Mali Tatil Kanunu"nun düzenlenmesini istedi.