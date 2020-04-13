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Öztrak: "(İnfaz düzenlemesi) Bu düzenleme ne adaletle ne hukukla ne de vicdanla bağdaşıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti sözcüsü Faik Öztrak partisinin MYK toplantısının ardından partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

13.04.2020 18:12 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:17
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti sözcüsü Faik Öztrak partisinin MYK toplantısının ardından partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
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"Bir müddet istihdam üzerinden yaptığınız vergi ve diğer kesintilerden vazgeçin"
"(İnfaz düzenlemesi) Bu düzenleme ne adaletle ne hukukla ne de vicdanla bağdaşıyor" Öztrak: ’(İnfaz düzenlemesi) Bu düzenleme ne adaletle ne hukukla ne de vicdanla bağdaşıyor’

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Güncel
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