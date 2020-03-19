Öztrak: "İşçiyi ve işleri korumaya yönelik hiç bir tedbir ortada yok"
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi.
19.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:59
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşmasıANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi. (3)
Kaynak: AA
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Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel