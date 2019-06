Öztrak: "İstanbullular İmamoğlu'na mazbatasını bir kez daha verdi"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak , " Türkiye gerçekten seçimlerden yorulmuştur. Milletimize verilen sözler vardır. Erken seçimi düşünmek yerine bu sözlerin yerine getirilmesine öncelik verilmelidir. Seçimsiz 4 yıl önemli bir fırsattır, bu fırsat heba edilmemelidir. Herkes kendi işine odaklanmalıdır." dedi.Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin sonuçlandığını belirtti.Dün sadece Türkiye'nin değil, dünya demokrasi tarihine adını altın harflerle yazdıracak son derece önemli bir seçimin yapıldığını aktaran Öztrak, İstanbulluların 31 Mart'ta seçtikleri büyükşehir belediye başkanını yeniden seçmek üzere bir kez daha sandık başına gittiklerini söyledi.Bu seçimin vatandaşların iradesi, isteği dışında mecbur bırakıldığı bir seçim olduğunu dile getiren Öztrak, şöyle devam etti:"31 Mart'ta 13 bin 700 oy farkını beğenmeyenler, hak yemenin, milletin aklıyla alay etmenin, boş tencereyi görmemenin bedelini 800 bin oy farkını yaşayarak ödediler. İstanbullular 31 Mart'ta seçtikleri ama mazbatası hukuk katledilerek elinden alınan Sayın Ekrem İmamoğlu 'na hak ettiği mazbatasını yüzde 54 oyla, sandıkta bir kez daha verdi. Böyle bir oy daha önce hiçbir İstanbul büyükşehir seçiminde alınmamıştı. Biz CHP olarak Sayın Ekrem İmamoğlu'na oy versin vermesin, sandığa giden, bu demokrasi şölenine katılan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Yine bu süreçte sahada var gücüyle çalışan İYİ Parti örgütlerine teşekkürü borç biliyoruz. CHP, yenilenen İstanbul seçimlerinde Genel Başkanı'ndan örgütüne, parti yöneticisinden en sade üyesine kadar tek vücut oldu. Sandıkları boş bırakmayan, bu sevinci bizlere tekrar yaşatan her bir vatandaşımıza en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz."İmamoğlu'na sadece CHP ve İYİ Parti'lilerin oy vermediğini vurgulayan Faik Öztrak, daha önce AK Parti 'ye, MHP 'ye, HDP'ye, Saadet Partisi 'ne, DP'ye, AP'ye, ÖDP'ye ve diğer partilere oy veren seçmenlerin de yine İmamoğlu'na destek verdiğini aktardı.Bu parti seçmenlerine de ayrı ayrı teşekkür eden Öztrak, "Sayın İmamoğlu tüm İstanbul'un ve İstanbulluların belediye başkanıdır. Bu seçim sadece İstanbulluların belediye başkanlarını seçtikleri bir seçim olmadı. Bu seçim, milletimizin engin ferasetiyle haklının yanında durduğu, hukuk devletine ve demokrasiye sahip çıktığı, milletimizin kendisini unutanlara demokrasi tarihimizdeki en anlamlı mesajı verdiği bir seçimdir. Bu seçimin kazananı İstanbul'un vicdanıdır. Artık İstanbul'da da Türkiye'de de her şey çok güzel olacaktır." diye konuştu.24 Haziran seçiminin yıl dönümü24 Haziran 2018'de yapılan seçimlerin de birinci yıl dönümü olduğunu belirten Öztrak, verilen sözlere rağmen bir yılda ekonominin geldiği noktanın ortada olduğunu söyledi.Öztrak, "İstanbul seçimi artık geride kaldığına göre, memleket yönetimini aile şirketi yönetimiyle karıştıranlara, ekonomiyi ve taahhütlerini anımsatma zamanı gelmiştir." dedi.Türkiye'nin "tek kişi parti devleti" temellerinin atıldığı 2014'ten bu yana seçimlerden başını alamadığını savunan Öztrak, ülkenin son 5 yıllık süreçte ortalama her 8 ayda bir sandık başına gittiğini ifade etti.Milletin artık bu seçimlerden ve yaşanan belirsizlikten yorulduğunu öne süren Öztrak, yönetenlerin çok önemli bu süreci gerekli önlemler almak yerine seçim tartışmalarıyla heba ettiğini söyledi.2013'ün Mayısında ABD Merkez Bankası'nın artık eskisi gibi dolar basmayacağını açıkladığını hatırlatan Öztrak, böylece küresel sermayenin çok daha seçici olduğu bir dönemin başladığını bildirdi.Bu durumda Türkiye gibi ülkelerin alması gereken önlemlerin hızla arttığına dikkati çeken Öztrak, "Neydi bunlar? Ekonominin sıcak paraya olan bağımlılığını azaltmak. Ekonomideki aktörlerin özellikle döviz borçlarını artırmayacak makro ihtiyati tedbirleri almak, hala imkan varken rezervleri güçlendirmek. Kısacası, yaklaşan fırtınalar için çapaları kuvvetlendirmek gerekiyordu, biz sürekli uyardık ama hiçbirisi yapılmadı." açıklamasında bulundu.CHP olarak 2018'in Ağustos ayında hükümete 13 maddelik yol haritası sunduklarını hatırlatan Öztrak, bunlara da kulak verilmediğini, köklü çözümler yerine günübirlik tedbirler alındığını savundu.