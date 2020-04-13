Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Öztrak: "Kaş yapayım derken göz çıkarıldı. Bu hayati hatanın sahibi ve sorumlusu kim"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti sözcüsü Faik Öztrak partisinin MYK toplantısının ardından genel merkezde basın toplantısı düzenledi.

13.04.2020 16:23 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:25
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti sözcüsü Faik Öztrak partisinin MYK toplantısının ardından genel merkezde basın toplantısı düzenledi.
(1)
"(Yeni tip koronavirüs salgını) Salgınla mücadele sürecinde bilimin ve aklın ışığında atılan her adımı destekledik, katkı verdik, veriyoruz. Gecikmelere dikkat çektik, yetersizliklere dikkat çektik, çekmeye de devam edeceğiz. Yeni tedbirler öneriyoruz, önermeye devam edeceğiz"
"(Yeni tip koronavirüs salgını) Mücadelede kesin katı ve yaygın tedbirlere ihtiyaç var. Salgına kesin darbe vurmak için en kesin ve en katı yöntem yurttaşlarımızın sokağa çıkışının bir süreliğine ertelenmesiydi. Bu sadece bizim değil, Bilim Kurulu üyelerinin de görüşüydü. Ancak salgınla mücadelede bu en etkili tedbir bazı siyasi kaygılarla geciktirildi"
"(Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararı) Doğru bir karar, yanlış biçimde, yanlış zamanda, yanlış bir iletişimle uygulanınca hayati bir yanlışa neden oldu. Üç yanlış maalesef bir doğruyu götürdü"
"Kaş yapayım derken göz çıkarıldı. Bu hayati hatanın sahibi ve sorumlusu kim?" Öztrak: ’Kaş yapayım derken göz çıkarıldı. Bu hayati hatanın sahibi ve sorumlusu kim’

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
İstanbul’da koronavirüs tanısı konan hasta intihar etti Haberler
İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta intihar etti
Haberler ›› Güncel ››Öztrak: 'Kaş yapayım derken göz çıkarıldı. Bu hayati hatanın sahibi ve sorumlusu kim' - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:20: Paris sokaklarına geyikler indi - Haber 18:19: Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 18:18: Mustafakemalpaşa'da salgınla mücadele üst seviyeye çıkarıldı - Haber 18:16: Koronayı yenen küçük kız, alkışlarla taburcu edildi - Haber 18:16: Tüfeği temizlerken annesini vurdu - Haber 17:04: İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti - Haber 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum - Haberler