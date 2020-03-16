Öztrak: "(Koronavirüs) Salgınla mücadelede ortak akılla mücadele etmeliyiz"
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK toplantısı devam ederken düzenlenen basın toplantısında konuştu.
16.03.2020 15:59 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:03
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK toplantısı devam ederken düzenlenen basın toplantısında konuştu. (2)
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Faik Öztrak, Güncel
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