Öztrak: "(Koronavirüs tedbirleri) Açıklanan paket beklentilerin çok uzağındaydı"
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
19.03.2020 14:15 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:19
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşmasıANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (2)
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Öztrak: "(Koronavirüs tedbirleri) Açıklanan paket beklentilerin çok uzağındaydı"
Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel