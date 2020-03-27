Öztrak: "Koronavirüsü genç, yaşlı, sağlıklı, sağlıksız ayrımı yapmıyor"
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi.
27.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:29
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi. (2)
Kaynak: AA
Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel