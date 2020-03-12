Öztrak: "Kurultayın ertelenmemesi bizim en büyük isteğimizdir"
Soru soran basın mensubu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması Toplantının sona ermesi ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
12.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:38
Soru soran basın mensubuCHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşmasıToplantının sona ermesi ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (3)
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Öztrak: "Kurultayın ertelenmemesi bizim en büyük isteğimizdir"
Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel
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