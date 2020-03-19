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Öztrak: "Paniğe kapılmadan akıllıca ve sorumlu hareket etmek zorundayız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın kürsüye gelişi Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

19.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:25
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın kürsüye gelişi
Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1) Öztrak: ’Paniğe kapılmadan akıllıca ve sorumlu hareket etmek zorundayız’

Kaynak: AA

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Öztrak: "Paniğe kapılmadan akıllıca ve sorumlu hareket etmek zorundayız"
Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel

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