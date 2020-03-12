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Öztrak: Sağlık çalışanlarına ve Bakanlığa teşekkür ediyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, "Ülkemiz, koronavirüsün en son girdiği coğrafyalardan biri oldu.

12.03.2020 19:55 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:55
Öztrak: Sağlık çalışanlarına ve Bakanlığa teşekkür ediyoruz
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, "Ülkemiz, koronavirüsün en son girdiği coğrafyalardan biri oldu. Bu çerçevede tüm sağlık çalışanlarına ve Sağlık Bakanlığına teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi

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