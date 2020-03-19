Öztrak: "Salgından etkilenecek aileler için, çalışanlar için somut tedbirler önerdik"
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi.
19.03.2020 13:47 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:53
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşmasıANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi. (4)
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Öztrak: "Salgından etkilenecek aileler için, çalışanlar için somut tedbirler önerdik"
Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel