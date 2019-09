Öztrak: "Ülke yönetilmiyor, ülke savruluyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye İstatistik Kurumu'nca (TÜİK) açıklanan haziran ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin, "Eğer bir ülkede milletin işi varsa, gençler üniversiteden mezun olduğunda hemen iş bulabiliyorlarsa o ülkede işler yolundadır, ekonomide çarklar dönüyordur ama bugün açıklanan işsizlik rakamları bir kez daha şunu gösterdi ekonomimiz ağır hastadır." dedi.Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısına, Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli sanatçılardan Tarık Akan'ı vefatının üçüncü yılında anarak başladı.Bu sabah haziran ayı işsizlik rakamlarının açıklandığını hatırlatan Öztrak, sözlerine şöyle devam etti:"Ekonomi sağlıklı mı, yurttaşlarımız mutlu mu, milletimizin karnı tok, sırtı pek mi bunu en iyi işsizlik rakamlarından anlarız. Eğer bir ülkede milletin işi varsa, gençler üniversiteden mezun olduğunda hemen iş bulabiliyorlarsa o ülkede işler yolundadır, ekonomide çarklar dönüyordur ama bugün açıklanan işsizlik rakamları bir kez daha şunu gösterdi, ekonomimiz ağır hastadır. İşsizlik haziranda yüzde 13'e yükselmiş. Geçen yıldan bu yana artış 3 puan olmuş. İşsiz sayısı 938 bin kişi artmış, 4 milyon 253 bine çıkmış. Gerçek işsiz sayımız ise son bir yılda 1 milyon 120 bin kişi artarak 7 milyon 724 bine ulaşmış."Son bir yılda çalışma çağındaki nüfus 800 bin kişi artmasına rağmen bunlardan sadece 137 bininin iş gücüne katıldığına dikkati çeken Öztrak, bugüne kadar böyle düşük seviyede iş gücüne katılım olmadığını söyledi.Öztrak, TÜİK'in açıkladığı rakamları eleştirerek, "Anlaşılan TÜİK'in başında oturan damadın arkadaşı yine kalemi eline almış bazı düzeltmeler yapmış. Verilerle oynayarak gerçekleri gizleyemezsiniz. Artık mızrak çuvala sığmıyor. İnsanlar işsizlikten inim inim inliyor. İşsizlik milletin canını gerçekten çok yakıyor." ifadesini kullandı."Genç işsizlik artıyor"Bütün düzeltmelere rağmen genç işsizliğinin son bir yılda 5,4 puan arttığının altını çizen Öztrak, iş arayan her 4 gençten birinin iş bulamadığına değindi.Son bir yılda işini kaybeden vatandaşların sayısının 802 bin kişi olduğuna dikkati çeken Öztrak, "Çalışanların sayısındaki azalma 8 aydır sürüyor. Bu kadar yapışkan bir işsizliği ekonominin yüzde 4,7 daraldığı 2009 krizinde dahi görmedik." diye konuştu.Öztrak, 802 bin kişi işini kaybetmesine rağmen, İşsizlik Sigortası'ndan yararlananların sayısının 657 binde kaldığını belirterek, İşsizlik Fonu'nun başka amaçlar için kullanıldığını ileri sürdü."Hatırlayın, bu ülkede bir yazar kasa atıldı diye iktidar düşmüştü ama bugün insanlar Ankara'nın göbeğinde kendini yakıyor." ifadesini kullanan Faik Öztrak, "borçlarını ödeyemediği gerekçesiyle kendini yakan" emekli Recep Peker'in fotoğrafını gösterdi."Bu vatandaşımızın gözlerindeki çaresizliğe sarayın bakmasını istiyorum. Aslında bu fotoğraf 17 yıl sonunda bu iktidarın bu ülkeyi nereye getirdiğini açık seçik gösteriyor." değerlendirmesini yapan Öztrak, borcun milletin kemiğine dayandığını söyledi."Ülke yönetilmiyor, savruluyor"Protestoya düşen senet tutarının, karşılıksız çeklerin, bankaların tahsil edemediği borçların arttığını, milletin yuvasının yıkıldığını anlatan Öztrak, şöyle konuştu:"Milletin sesini ne saray sosyetesi ne de havuz medyası işitiyor. Onların işi tıkırında. Kanatlı, kanatsız, tekerlekli, tekerleksiz, yüzen, yüzmeyen her cins sarayları var, oralarda oturup milleti unuttular. Daha yeni Almanya'dan her biri 80 milyon liralık 4 tane lüks araç almışlar. Niye almışlar? 'Millet bu kadar sıkıntı içinde niye tasarruf yapmıyorsunuz?' dediğinizde cevap hazır, 'Sarayın itibarından tasarruf olmaz.' Biz, boşuna söylemiyoruz, ülke yönetilmiyor, ülke savruluyor. Bunlar israfın, debdebenin, şatafatın doruklarında gezerken milletten iyice koptular."Faik Öztrak, esnafın, çiftçinin perişan olduğunu, ayçiçeği üreticisinin malını nereye satacağını bilemediğini savunarak, elektrikten doğal gaza, sigaradan çaya zam yağmuru altında milletin sırılsıklam olduğunu dile getirdi.İktidarın, "yandaş borçlarını" yapılandırmaya öncelik verdiğini, çiftçinin, esnafın, memurun, işçinin, sanayicinin derdine çare aramadığın öne süren Öztrak, "Damat bir yandan gidiyor yabancı haber ajanslarına 'Türkiye'nin güçlü mali tabloları güven veriyor' diye dil döküyor, öbür yandan kendine bağlı Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu demezler mi adama? Mali dengeler bu kadar güçlüyse, Borçlanma Genel Müdürlüğü'ne neden ihtiyaç duydunuz?" dedi."Her gün 77 milyon dolar faiz ödendi"AK Parti iktidarlarında, Türkiye'nin dış borcunun 3,5 kat artarak 453 milyar dolara yükseldiğini, iç borcunun ise 700 milyar lirayı aştığını savunan Öztrak, "Milletin kesesinden tek kuruş çıkmayacak deyip yaptıkları kamu özel iş birliği projeleri bugün tam bir kara delik olmuş. Milletin yatmadığı hastane, geçmediği köprü ve yollar için dolar ve avro ile milyarlık garantiler vermişler." değerlendirmesinde bulundu.Öztrak, 50 milyon dolar için Türkiye'nin en stratejik fabrikalarından Tank Palet Fabrikası'nın Katar'a satılmak istendiğini öne sürerek, "Dün Genel Başkanımız, 'Tank Palet Fabrikası'nın Katar ordusuna peşkeş çekilmesine zemin hazırlayan 1105 sayılı karar neden Resmi Gazete'de yayımlanmadı?' diye sordu. Saraydan 'çıt' yok. Madem saraydan 'çıt' yok, milletimizin stratejik savunma sanayini Katar ordusuna peşkeş çeken bu kararnameyi açıklamak sarayın ortağı Sayın (Devlet) Bahçeli'ye düşer." diye konuştu.Bu yıl ilk 7 ayda bütçeden yapılan faiz ödemesinin yaklaşık 11 milyar dolar olduğuna işaret eden Öztrak, 2003'ün ilk günlerinden 31 Temmuz 2019'a kadar bütçeden faiz için ödenen tutarın 467 milyar dolar olduğunu anlattı.CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, AK Parti'nin iktidarda olduğu 16,5 yılda her gün faize 77 milyon dolar ödendiğini ileri sürdü."Tehlikeli, akıllara durgunluk veren laflar"Harcamalar artarken, bütçenin zamlarla ve bir defalık gelirlerle toparlanmaya çalışıldığına değinen Öztrak, bunun sürdürülebilir bir durum olmadığının altını çizdi."Ekonomi tel tel dökülüyor ama saray aspirinle, milletin kefen parasına el koyarak, TÜİK Başkanı'na verileri makyajlatarak, bir de gündem değiştirerek durumu idare etmeye çalışıyor." diyen Öztrak, iktidarın, milletin boşalan tenceresini, cüzdanını biran önce doldurması gerektiğini söyledi.Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı."AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan 'Halkımız, bize Erdoğan ile olun diye oy verdi. Erdoğansız Bülent Turan, Çanakkale'de bir hiçtir. Erdoğan ile yürürsek kıymetimiz var.' dedi. Bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Öztrak, şu yanıtı verdi:"Şaşkınlık içindeyim. Bunu söyleyen Meclis Grup Başkanvekili. Kuvvetler ayrılığı, şu, bu bir sürü laflar söylemişlerdi. Bu iş artık Osmanlı dönemindeki biat siyasetini geçti, Hitler dönemi siyasetini de geçti, bugün gördüğümüz Putin'in dönemindeki siyaseti de geçti, bu açıkçası Kuzey Kore siyasetinin aynısı. Kuzey Kore'de yöneticiler, milletvekilleri Kuzey Kore'nin diktatörüne nasıl yapmadıkları kalmıyorsa, bu laflar Türkiye'de de işin o noktalara doğru gittiğini gösteriyor. Bunların hiçbiri doğru değildir. Bu laflar son derece tehlikeli ve akıllara durgunluk veren laflardır. Siz, millet yoksa hiçsiniz, o veya bu kişi değil. Tek bir sorumluluğunuz var, millete hesap vermek.""Her şeyden bir şey çıkarmaya çalışıyorlar""AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 'Biz, FETÖ'cü olan 15-20 milletvekilini partiden gönderdik.' diyor. Bu milletvekilleriyle ilgili bir şey yapılmış mı, soruşturma var mı? Değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Öztrak, şunları söyledi:"Bir, FETÖ'cü milletvekilleri hakkında ne yaptınız? İki, o FETÖ'cü milletvekillerini, milletvekili olmak için atayanlara ne yaptınız? Yazıktır, günahtır. Bu memlekette cebinde dolarları olan, zengin olan FETÖ'cüler protokollerde geziyor. Eski milletvekiliysen hakkında hiçbir şey yapılmıyor ama mahkemelerde beraat etmiş, suçsuzluğunu kanıtlamış insanlar hala daha devlete geri dönemiyorlar.""İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "anahtar partiyiz" açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Akşener'in bu çıkışı bir rota değişikliği mi?" sorusuna Öztrak, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in oluşturduğu Millet İttifakı geçtiğimiz mahalli idareler seçimlerinde çok büyük başarı elde etmiş ve Türkiye'nin otoriter bir rejime doğru kayışını durdurmuşlardır. Ciddi bir demokrasi mücadelesi verilmiştir. Bunun dışında ben, Sayın Genel Başkan hakkında yorumda bulunma konusunda kendimi yetkili görmüyorum." karşılığını verdi."Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen 'Biz tatile çıkmadık, çalıştık' şeklinde ilçesinde afişler astırdı. Bu mesajın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik olduğu iddia edildi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu Öztrak, "Türkiye'de havuz medyasına dönüp baktığınız zaman öküzün altında buzağı arama konusunda son derece mahirler. Dolayısıyla her şeyden bir şey çıkarmaya çalışıyorlar. İki belediye başkanımız da ihlas ile çalışıyorlar, gerekenler yapıyorlar." şeklinde cevapladı."CHP'den ihraç edilen eski Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın Parti Meclisi (PM) toplantısında affedilmesinin" sorulduğu Öztrak, bu konuda herhangi bir tartışmanın yaşanmadığını, PM'nin gizli oylamayla takdirini ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.