Öztrak: "Yalova belediyesi ile ilgili iddiaları bizim belediye başkanımız Vefa Salman ortaya...
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona gelmesi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
12.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:49
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona gelmesiCHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1)
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Öztrak: "Yalova belediyesi ile ilgili iddiaları bizim belediye başkanımız Vefa Salman ortaya...
Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel
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