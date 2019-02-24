Öztürk'ün bu hafta sonundaki ziyaret durağı Merkez Efendi Yurdu oldu. Hafta içi ve hafta sonunda belirlenen programa göre hareket edip, yurt ziyaretleri gerçekleştiren Öztürk, Merkez Efendi Yurdu A ve B blokta kalan öğrencilerle bir araya gelerek, onlarla bol bol sohbet etti. Öğrenciler ile yakından ilgilenen Öztürk, "Modern yurtlarımızla gençlerimizin hizmetindeyiz" dedi.

"HUZUR VE MUTLULUKLARINI GÖRÜNCE…"

Gençlerin iyi bir yurt ortamında kalmasını son derece önemsediklerini belirten Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Yarınlarımızın teminatı olan gençlerimiz için ne yapsak azdır. Onlarla sürekli bir araya geleceğiz. Birçok ilden ailelerinin bizlere emanet ettiği kardeşlerimizin huzur ve mutluluklarını görünce bizler de mutlu oluyoruz" diye konuştu.

"18 YURTTA 9 BİN 333 YATAK KAPASİTEMİZ VAR"

Öztürk, tesisleşmeye yönelik yapılan yatırımlarla Manisa genelinde toplam da 18 yurt rakamına ulaşıldığının altını çizerek, "18 yurdumuzda 9 bin 333 yatak kapasitemiz var. İlimiz, modern tesisleriyle çok şanslı. Büyük bir aile olduk. Gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi gerekiyor. Bu yönden onlara hem sağlıklı hem güvenli hem de konforlu bir ortam sunmak görevimizdir. Gençler, toplumun umutları ve parlak zihinleridir. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın yanı sıra onların milli ve manevi değerlerine bağlı, güzel, ahlaklı ve vatansever bireyler olması için de herkes üzerine düşeni yapmalıdır" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler