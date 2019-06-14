14.06.2019 13:13
Haberler»3. Sayfa » Haber

Öztürk, Rabia Naz Vatan için Meclis Araştırması istedi

Öztürk, Rabia Naz Vatan için Meclis Araştırması istedi

TBMM Adalet Komisyonu Üyesi ve AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk, Giresun'un Eynesil ilçesinde yaklaşık bir yıl önce şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümünü Meclis Genel Kurulu'nda gündeme getirdi.

TBMM Adalet Komisyonu Üyesi ve AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk, Giresun'un Eynesil ilçesinde yaklaşık bir yıl önce şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümünü Meclis Genel Kurulu'nda gündeme getirdi. Milletvekili Öztürk, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili Meclis Araştırması istediklerini söyledi.

TBMM Genel Kurulunda konuşan TBMM Adalet Komisyonu Üyesi ve AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk "Eynesil ilçemizde Rabia Naz Kızımızın şüpheli ölümü olayıyla ilgili her şeyin aydınlatılmasını en çok Giresunlular ve Giresun Milletvekilleri olarak bizler istiyoruz. Olayın bir an önce aydınlatılması, kamu vicdanının tatmin olacak şekilde araştırılması yargının görevidir. Yargının görevi, maddi gerçeği ortaya çıkarmaktır. Bunu yaparken mağdurun ya da şüphelinin sıfatına makamına bakmaz. Kim olursa olsun sonuna kadar gidilmesi bu olayın sonuna kadar araştırılması en büyük arzumuzdur. Zaten savcılık soruşturması devam etmekte, soruşturmanın etkin yapılmadığı iddiaları da Adalet Bakanlığı HSK ve İçişleri Bakanlığı Müfettişleri tarafından ayrıca soruşturulmaktadır. Bu olayla ve ülkemizde diğer şüpheli çocuk ölümleriyle ilgili Meclis Araştırılmasını bir grup AK Parti milletvekilleri olarak istedik. Meclis gündemine göre Genel Kurula sunacağımızı, ayrıca dileğimiz, tüm parti gruplarının bir araya gelerek Meclis Araştırma Komisyonunu birlikte kurmasının çok daha iyi olabileceğini ifade eder, kamuoyuna saygıyla sunarım" dedi. - GİRESUN
Kaynak: İHA
Giresun, AK Parti, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:42 Seçer: "Büyükşehir olarak hal esnafına ve üreticilere gerekli desteği vereceğiz"
14:42 İETT'nin trekking hatları 15 Haziran'da sefere başlıyor
14:42 92 lise öğrencisi mezuniyet sevinci yaşadı
14:42 Enflasyon beklentisi düştü
14:42 Hayallerini gerçekleştirmek için inşaat mühendisi oldu
14:42 Sinema oyuncusu Coşkun Göğen'e doğum günü sürprizi
14:41 Rus savaş gemileri Çanakkale'den geçti
14:41 Mavi kapaklar 79 yaşındaki Nazlı teyzenin umudu oldu
14:41 Türkiye Futbol Federasyonu İlkokulu'nda karne töreni yapıldı
14:41 Otomobille çarptığı motosikletin sürücüsü öldü, gözyaşlarına boğuldu
14:41 Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti
14:40 Yapı Kredi 75. Yıl sergileri "Nâzım Nikmet'in ellerinin izinde" ile devam ediyor
14:40 Efsane dizi Kanıt'ın yönetmeni ve senaristinden yepyeni bir polisiye macera
14:40 Hayvan barınağında yangın çıktı