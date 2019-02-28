Öztürk Taekwondocuları Burdur'a Uğurladı

Müsabakalarda 13 sporcu ile mücadele edecek olan Manisa ekibi, madalyaları toplayıp, bir üst tur vizesini almak istiyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, zorlu şampiyona öncesinde İl Müdürlüğü binasında taekwondocularla buluşarak, sporcuları ve antrenörleri Burdur'a yolcu etti.

Kafileye başarılar dileyen Öztürk, "Burdur'da madalyalara talibiz. Sporcularımıza inanıyor ve güveniyorum" dedi. Kafile başkanlığını Murat Kemal Bayar, antrenörlüğünü Serdal Gündoğan ve Serap Aydeniz'in yapacağı Manisa kafilesi şöyle; İrem Duru (Turgutlu Gazi Ortaokulu), Esma Koyuncu (Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu), Aslıhan Aydın (Altıntaş Ortaokulu), Beyza Yalçın (Altıntaş Ortaokulu), Edanur Uluman (Bilgikent Ortaokulu), Rabia Eraslan (Turgutlu Gazi Ortaokulu), Sıla Koçoğlu (Kocatürk Ortaokulu), Ecrin Çerkez (13 Eylül Gama Ortaokulu), Sedanur Keskin (Hüseyin Çamtepe Ortaokulu), Bilal Örs (Altıntaş Ortaokulu), Yusuf Çetin (Madenciler Ortaokulu), Adem Kaya (Altıntaş Ortaokulu), Burak Kahraman (Ali Rıza Çevik Ortaokulu).

Kaynak: Bültenler