Öztürk Yılmaz'dan Beştepe'ye giden CHP'li tartışmalarıyla ilgili yorum: Bu olay CHP içerisinde yuvarlanmış FETÖ kumpasıdır

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, kendisinin CHP'den ihraç ediliş sürecinde, parti içerisindeki FETÖ vurgusunu yaptığını anımsatarak, " Beştepe'ye giden CHP'li iddiası operasyonunun oluş biçimine baktığımızda da o tespitimizin ne kadar haklı ve geçerli olduğunu bir kere daha teyit etmiş bulunuyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP'li bir isimle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştüğüne yönelik ortaya atılan iddiaları değerlendiren Yılmaz, "Külliye ile görüşme oldu" algısını kendisine de uygulandığını söyledi.

"KAZDIKLARI KUYUYA KENDİLERİ DÜŞTÜ"

Yılmaz, "Bu iğrenç iftiranın çökmesiyle birlikte, bunu tezgahlayanların bütün boyutlarıyla açığa çıkartılması ve istifa etmesi gerekir. Ancak bunun olmayacağını maalesef biliyoruz. Bu konu gündeme geldiğinde benim hiçbir görüşmemin olmadığını vurgulamama rağmen yine bu çevreler fısıltı gazetesiyle okları bana çevirmeye gayret etmişlerdi. Ne diyeyim? Böyle bir ahlaksızlık görmedim. Kazdıkları kuyuya şimdi kendileri düştü ve şu anda görünen o ki CHP'nin iç iktidar mücadelesi devam ediyor" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Sözcü yazarı Rahmi Turan, "Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li" başlıklı yazısında, bir CHP'linin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. Turan ayrıca Erdoğan'ın ismi gizli olan CHP'liye 'genel başkan olması gerektiğini söyledi' iddiasında da bulundu.

Söz konusu iddiayı Cumhurbaşkanlığı kaynakları yalanladı. Turan ise bunun üzerine bahsi geçen ismin Muharrem İnce olduğunu söyledi. Muharrem İnce görüşme iddialarını kesin bir dille yalanladı. Ardından da Rahmi Turan gelen tepkiler üzerine bilgiyi Talat Atilla'dan aldığını dile getirdi. Talat Atilla ise haberi Kemal Kılıçdaroğlu'na doğrulattığını açıkladı. Kılıçdaroğlu ise Talat Aille ile 7 yıldır görüşmediğini söyledi.

PARTİ KURACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ihraç edilen Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, yeni bir siyasi parti kurma hazırlığında olduğunu "Hepimiz Buradayız" sloganıyla duyurdu. Yılmaz, "Hedefimiz sadece klasik bir siyasi parti kurmak değildir. Hedefimiz, Türkiye'de radikal, köklü değişiklikler yapacak bir siyasi partinin ilk adımını atmaktır" dedi.

2018'DE CHP'DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Eski Musul Başkonsolosu da olan Öztürk Yılmaz, CHP Tüzüğüne aykırı eylemleri nedeniyle 2018'de partisinden ihraç edilmişti. Yılmaz, CHP Grup Disiplin Kurulu tarafından "Türkçe ezan" açıklamaları ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sözleri nedeniyle ihraç edilmişti.