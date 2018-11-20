Öztürk Yılmaz'ın CHP'den İhracı

20 Kasım 2018 Salı 18:00



20 Kasım 2018 Salı 18:00

TBMM CHP Grup Disiplin Kurulu'nun, Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'a verdiği "ihraç" kararına ilişkin, CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, "Bizim partimizin disiplin kurulu gereğini yapmıştır." dedi.Konuya ilişkin Taştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, süreci bildikleri ve takip ettiklerini söyledi.Partili olarak alınan karara saygı duyduklarını belirten Taştan, "Bizim partimizin disiplin kurulu gereğini yapmıştır. Bu karara saygı duyarız. Bu bir süreçti, bugün ise bir karar verildi. Kararlarına saygılıyız. Yani partimizin aldığı karara saygılıyız." ifadesini kullandı.