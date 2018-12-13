Özüm, Müteahhitler ile Buluştu

13 Aralık 2018 Perşembe 11:54



13 Aralık 2018 Perşembe 11:54

Adapazarı Belediyesi Başkan aday adayı Rıdvan Özüm, Sakarya Müteahhitler Birliği Başkanı Bayrak ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.Başkan aday adayı Rıdvan Özüm, seçim çalışmalarına tempoyu düşürmeden devam ediyor. Özüm şehrin inşasında önemli role sahip meslek gruplarından müteahhitler birliğine konuk oldu. Sakarya Müteahhitler Birliği Başkanı Murat Bayrak birlik hakkında bilgiler vererek yapılan çalışmaları aktardı. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Başkan Bayrak, birliği güçlü kılmak, müteahhitlerin haklarını-hukuklarını korumak için çalıştıklarını aktararak, "Bizim mesleğin kanunu çıktığında işler çok daha güzel olacak. Canı isteyen değil şartları uygun olanlar bina üretecek. 15 yıllık belediyecilik tecrübeniz ile yarışta sizlere başarılar diliyoruz" dedi.Adapazarı Belediye Başkan aday adayı Rıdvan Özüm seçim çalışmaları ve süreç hakkında bilgiler verdi. Özüm şehri birlikte inşa edeceklerini ifade ederek, "İnşaat sektörü ekonominin lokomotifi, ticaretin ise can damarı. Şehrin ekonomisi ve görüntüsüne katkı sağlayan müteahhitler, ülkemizin gelişiminde önemli bir rol üstleniyor. Biz biliyoruz ki şehir sadece lüks binalardan ya da modern tasarımlı iş hanlarından oluşmuyor. Müteahhitler Birliği ile şehrin ruhuna uygun işlerde birlikte çalışacağız. Göreceksiniz ki yeni dönemde sivil toplum kuruluşlarımız projelerimizin, belediyecilik anlayışımızın tam merkezinde olacak. Biz birlikte güçlüyüz" diye konuştu."Şehir aidiyeti önemli"Belediyeciliğin cesur kararlar gerektirdiğini aktaran Başkan aday adayı Rıdvan Özüm, "Bireylerin değil toplumun menfaatlerini önceliklersek başarı gelecektir. 'Adapazarlı' kavramı yeni dönemde yükselen değer olacak. Yola çıktığım günden beri kent aidiyeti vurgusu yapıyorum. Şehrin merkezinin bir kimliği olacak. Ticaret ve sosyal hayat denildiğinde sadece Sakarya'da değil bölge insanı Adapazarı demeli. Şehircilik, planlamada ülkeye rol model olmalı benim şehrim. Niyetimiz halis, derdimiz doğup büyüdüğümüz şehrimize hizmet etmek. Rabbim nasip eder ve görev bize verilirse hep birlikte Adapazarı'nda yaşayan insanımızın mutlu olacağı çalışmalara imza atacağız" şeklinde konuştu.Adapazarı Belediye Başkan Aday Adayı Rıdvan Özüm'ün Müteahhitler Birliği ziyareti başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - SAKARYA