Bazen ilk denediğimizde seviğimiz ürünleri zamanla çok da sevmemeye başlayabiliyoruz, ya da tam askine ilk denemede sevmediğimiz fakat zamanla sevmeye başladığımız ürünlerde olabiliyor. Bu formatı ilk kez yapıyorum, çünkü yanlış bilgiyle kalmanızı istemiyorum. Kanalımı açtığımdan bugüne kadar ki tüm bitenler, sevmediklerim videolarımı tek tek izleyip yeniden fikrimin değişip değişmediği ürünleri gözden geçirdim ve bu videoyu hazırladım adını da "Özür Dilediğim Ürünler" koydum. Bundan böyle, her konuda güncel fikre sahip olmanızı istediğim için güncelleme gerektiren her ürün için sizleri ya Youtube
kanalımdan ya da www.merveozkaynak.com'dan sizleri bilgilendireceğim. Umarım faydalı bulur ve keyifle izlersiniz.
Youtube
12 Kasım 2018 Pazartesi 18:14