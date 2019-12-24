Haberler » 3. Sayfa » Özürlü çocuk evlerini yaktı - Haberler

Özürlü çocuk evlerini yaktı

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde 7 yaşındaki özürlü çocuğun çıkardığı yangında bir ev ile bir samanlık kül oldu.

24.12.2019 21:42 | Son Güncelleme: 24.12.2019 21:48 Özürlü çocuk evlerini yaktı

'un ilçesinde 7 yaşındaki özürlü çocuğun çıkardığı yangında bir ev ile bir samanlık kül oldu. Yangında maddi hasar oluşurken can kaybının yaşanmaması teselli kaynağı oldu.


Yangın, saat 15.30 sıralarında Şenkaya ilçesi Gözalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zihinsel özürlü A.A. (7) dedesi Nazım Atmaca'ya ait samanlıkta bulunan otu tutuşturdu. Otların biranda alev almasıyla büyüyen yangın önce samanlığı sardı, sonra eve sıçradı. Yangında Nazım Atmaca (65) ve oğlu Önder Atmaca'ya (30) ait ev ile samanlık yandı. Şenkaya ve Oltu İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken zararın yaklaşık 40 bin lira civarında olduğu aktarıldı. - ERZURUM


Erzurum, Şenkaya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

22:09   Kaşıkçı'nın nişanlısı: İdamlar cinayetin arkasındaki gerçek nedeni gizleyecek, durdurulsun - Haberler
22:09   Sivas'ta kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı - Haberler
22:01   Meteoroloji'den Samsun ve çevresi için fırtına uyarısı - Haberler
22:00   Justin Bieber'ın yeni albümü 2020'de geliyor - Haberler
21:54   Elazığ'da metruk evde yangın - Haberler
21:41   CHP'nin Beyoğlu adayı Alper Taş: Parti içerisinden Cuma namazına git dediler - Haberler
20:39   Belarus'tan Rusya'ya tehdit gibi sözler: İki ülkeyi birleşmeye zorlamayın, savaş çıkar - Haberler
20:23   Karadeniz'deki orman yangınlarını terör örgütü PKK üstlendi! - Haberler
19:51   Yasak aşktan hamile kaldığını öğrenen erkek kardeş, ablasını yastıkla boğarak öldürdü - Haberler
24.12.2019 22:20:39