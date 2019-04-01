Özvatan'da Halit Demir 2 Bin 895 Oy Aldı

31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Özvatan Belediye Başkan Adayı Halit Demir 2 bin 895 oy aldı.<br><br>Belediye Başkan Adaylarının aldığı oy sayıları şu şekilde<br><br>Saadet Partisi Vedat Ali Tur: 36<br><br>BTP Bilal Uruç: 12<br><br>MHP Halit Demir: 2895<br><br>İYi Parti Mehmet Bingöl: 503<br><br>Siyasi Partilerin aldıkları oy sayıları şu şekilde: <br><br>Saadet Partisi: 56<br><br>Bağımsız Türkiye Partisi: 5<br><br>Türkiye Komünist Partisi: 10<br><br>Vatan Partisi: 18<br><br>MHP: 2648<br><br>İYi Parti: 710 - KAYSERİ