01 Nisan 2019, 16:55
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Özvatan'da Halit Demir 2 Bin 895 Oy Aldı

Özvatan

31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Özvatan Belediye Başkan Adayı Halit Demir 2 bin 895 oy aldı.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Özvatan Belediye Başkan Adayı Halit Demir 2 bin 895 oy aldı.

Belediye Başkan Adaylarının aldığı oy sayıları şu şekilde

Saadet Partisi Vedat Ali Tur: 36

BTP Bilal Uruç: 12

MHP Halit Demir: 2895

İYi Parti Mehmet Bingöl: 503

Siyasi Partilerin aldıkları oy sayıları şu şekilde:

Saadet Partisi: 56

Bağımsız Türkiye Partisi: 5

Türkiye Komünist Partisi: 10

Vatan Partisi: 18

MHP: 2648

İYi Parti: 710 - KAYSERİ belediye başkan adayı, Özvatan, Halit Demir, Politika
Kaynak: İHA