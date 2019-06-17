17.06.2019 08:49
Haberler»Spor » Haber

Özvatan'da şampiyona sona erdi

Özvatan

Özvatan Kaymakamlığı ve Özvatan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Özvatan Kaymakamlığı Okçuluk Şampiyonası sona erdi.

Özvatan Kaymakamlığı ve Özvatan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Özvatan Kaymakamlığı Okçuluk Şampiyonası sona erdi.

12-14 Haziran 2019 tarihleri arasında Özvatan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tesislerinde yapılan müsabakalar oldukça çekişmeli geçti.

Kamu kurumlarından ve vatandaşlardan toplamda 95 sporcunun mücadele ettiği Okçuluk Şampiyonasında dereceye giren sporculara müsabakalar sonunda tören düzenlendi.

Törene Özvatan Kaymakamı Menderes Topçuoğlu, Belediye Başkanına vekaleten Meclis Üyesi Mehmet Çınar, Kurum Amirleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Törende ayrıca Ramazan Ayı içerisinde düzenlenen Kurumlar Arası Dart Turnuvasında dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Özvatan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Özbaldöktü, Kaymakam Menderes Topçuoğlu'na ve Meclis Üyesi Mehmet Çınar'a turnuva anısına Kayı Börkü hediye etti. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Özvatan, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
09:15 Bıçakla polise saldıran şahıs yakalandı
09:14 Kemalpaşa'da kiraz festivali yapıldı
09:13 Serbest piyasada döviz fiyatları
09:11 Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu açık oturumu dünya gündemine oturdu
09:11 Küresel piyasalar merkez bankalarına odaklandı
09:10 DSİ ile Nevşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı
09:10 Başkan Arı, altyapı çalışmalarını denetledi