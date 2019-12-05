Özyeğin, GreenMetric 2019 sıralamasında vakıf üniversiteleri birincisi oldu?

Sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konusunda uluslararası bir platform olan ve dünyanın en yeşil üniversitelerini belirleyen Green Metric'in 2019 değerlendirme sonuçları açıklandı. Özyeğin Üniversitesi, Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında birinci sırada yer aldı.

2010 yılından bu yana her yıl dünyadaki üniversiteleri enerji, geri dönüşüm, altyapı, iklim değişikliği, su kaynakları, ulaşım ve eğitim gibi farklı alanlarda değerlendiren UI GreenMetric World University Rankings, yükseköğretim kurumlarını her değerlendirme alanı için puanlayarak uluslararası arenada sıralıyor.

Dünyanın tüm yükseköğretim kurumlarının katılımına açık olan Green Metric'in bu yılki değerlendirmesinde dünyadan 780 üniversite yer aldı. Özyeğin Üniversitesi, değerlendirmede dünya genelinde 780 üniversite arasında 173'üncü sıraya yerleşerek, Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında birinci, 43 Türk üniversitesi arasında ise dördüncü oldu.

"DÜNYA ÇAPINDA ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk elde edilen başarıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Üniversite olarak sürdürülebilirlik alanında yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda uluslararası arenada elde ettiğimiz bir diğer başarımız ile gururlandık. Enerji, geri dönüşüm, altyapı, su kaynaklarının etkin kullanımı, atık yönetimi gibi farklı başlıklarda akademik ve idari kadromuzla iş birliği içerisinde çalışıyor ve yol haritamıza uygun şekilde ilerliyoruz. Birleşmiş Milletler'in belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları konusunda aktif çalışmalar yürütüyor, bu konuda Türkiye ve dünyadan önemli STK'larla iş birliklerine imza atıyoruz. Özyeğin Üniversitesi'nin yenilikçi vizyonunun somut bir örneği olan Çekmeköy Kampüsümüzü planlarken, bulunduğumuz çevreye hem kültürel hem fiziksel açıdan katkıda bulunacak bir yapıyı esas aldık. Dünyanın önde gelen üniversitelerinin mimari yapıları örnek alınarak, doğal malzeme kullanımı ile ışık ve şeffaflığın ön plana çıktığı bir tasarım yapıldı. Kampüsümüzde enerjiyi maksimum tasarrufta kullanabilmek için birçok sistem uygulandı ve en önemlisi üniversitemizde eğitim gören gençlerimizin motivasyonunu olumlu yönde etkileyecek, sağlıklı ve keyifli bir yaşam alanı sunmayı hedefledik. Kampüsümüz içinde yer alan binalarımız, dünya çapında kabul görmüş bir derecelendirme sistemi olan LEED Sertifikası'nı 'Gold' derecesiyle alan ilk Türk üniversitesi olma özelliğine sahip. Üniversite olarak sürdürülebilirlik çalışmalarımız ile dünya çapında etkili olmaya devam edeceğiz" dedi.