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Ööğrencilerden kadına yönelik şiddete karşı sessiz eylem

Birleşmiş Milletler (BM) Şiddet Raporu'na göre dünyada her gün 137 kadın eşleri, erkek arkadaşları veya ailenin diğer fertleri tarafından öldürülüyor.

26.11.2019 10:08 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:12Ööğrencilerden kadına yönelik şiddete karşı sessiz eylem

Kadın Birimi'nin verilerine göre de dünya genelinde yaklaşık her 10 kadından 4'ü fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalıyor. Kadın platformları verilerine göre Türkiye'de ilk 11 ayda en az 404 kadın, erkekler tarafından katledildi. Bu sayı, ülkemizde her gün en az bir kadının öldürüldüğünü gösteriyor.

Dünya çapında kadın cinayetleri ve şiddete karşı farkındalığı artırmak amacıyla BM tarafından ilan edilen "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü'nde Özyeğin Üniversitesi öğrencileri, sessiz bir eyleme imza atarak bu çarpıcı tabloya dikkatleri çekti. Kadın Çalışmaları Kulübü tarafından düzenlenen "şiddetsiz eylemde" öğrenciler, şiddete maruz kalmış kadınları temsilen ayakkabılarını kampüste bulunan forum alanına bıraktı. Alanda ayrıca öğrenciler, hazırlanan görseller aracılığıyla şiddete maruz kalmış kadınların hikâyelerine de yakından tanık oldu.

Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nden Dr. Öğretim Görevlisi Senem Timuroğlu konuya ilişkin görüşlerini "Bir insan hakları ihlali olan kadına yönelik erkek şiddetiyle mücadele etmenin ve şiddeti önlemenin en önemli ayağı, toplumda zihniyet değişikliği sağlamak, toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını artırmaktır. Gelecek nesilleri yetiştiren üniversitelerde cinsiyetçi önyargılar, klişeler ve ayrımcılık konusunda bilinçlendirme amacı taşıyan her eylem büyük anlam taşımaktadır. Şiddet ancak toplumda cinsiyetler arası eşitlik sağlandığında bitecektir. Dolayısıyla, şiddetsiz bir toplum için toplumsal cinsiyete duyarlılık ve kadınların güçlendirilmesi bize düşen en büyük sorumluluklardan" şeklinde ifade etti.


Birleşmiş Milletler, Güncel

Kaynak: Bültenler

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